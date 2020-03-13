В Могилевской области весной высадят почти 4,2 тыс. га леса

13 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 4,2 тыс. га лесных культур планируют высадить весной в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Шах.

"Мы будем массово высаживать лесные культуры, закладывать аллеи в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия Могилевского лесохозяйственного объединения, - уточнил заместитель директора.- Не останется без внимания и акция "Неделя леса". Из года в год к ней присоединяются все больше жителей Могилевщины. В 2019 году в акции приняли участие 8,4 тыс. человек".

По словам Сергея Шаха, в прошлом году во время Недели леса высадили 3,5 тыс. деревьев на 358 участках площадью 420 га. Также отремонтировали 68 мест отдыха, убрали более 1,1 тыс. куб.м мусора. Наиболее активные участники получили сувенирную продукцию. Среди учреждений образования прошли конкурсы "Самая активная школа" и "Самый активный класс".

"Важно привлекать внимание общественности к проблемам лесного фонда, популяризировать бережное отношение к одному из главных природных ресурсов, - рассказал Сергей Шах. - В этом году акция состоится уже в 13-й раз. Чтобы принять в ней участие, нужно обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз. Специалисты не только определят место и вид работы, но и предоставят необходимый инвентарь и посадочный материал".-0-