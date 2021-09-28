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28 сентября 2021, 07:09

В Могилевской области волонтеры БРСМ окажут адресную помощь пожилым и ветеранам

Фото из архива
Фото из архива

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" активизируют работу ко Дню пожилого человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете общественной организации.

"В Могилевской области проживает 580 ветеранов Великой Отечественной войны, помощь которым оказывают 3913 волонтеров из 296 отрядов, - рассказали в обкоме БРСМ. - Накануне, 1 октября, а также в сам праздник в каждом районе региона пройдут мероприятия, направленные на помощь пожилым людям, одиноко проживающим и ветеранам. Эту работу объединит благотворительная акция "Мы выбираем помощь пожилым людям".

Волонтеры 30 сентября благоустроят придомовую территорию ветерану педагогического труда Нине Аркадьевне Пась, проживающей в агрогородке Химы Бобруйского района. 1 октября трудовой десант высадится в Краснополье, где также окажет помощь с благоустройством придомовых территорий местным жителям.

Ряд мероприятий запланирован в Кличевском районе: волонтеры доставят продукты питания на дом и благоустроят придомовую территорию одиноко проживающему Михаилу Васильевичу Харлапу. Активисты также поздравят жителей Дома ветеранов и посетят больницу сестринского ухода для пожилых людей.

Активисты БРСМ в Бобруйске в День пожилого человека помогут одиноко проживающим отсортировать дрова, вскопать огород, сделать уборку.

В Могилевском областном комитете БРСМ работает горячая линия для пожилых людей. Заявку на оказание помощи можно оставить волонтерам по номерам телефонов: 8 (0222) 767049, 8 (0222) 766714.-0-

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