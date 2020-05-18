В Могилевской области выявили организации, не соблюдающие противоэпидемиологические меры

18 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Могилевской области провели мониторинг мероприятий по профилактике распространения вирусных инфекций в регионе. Во время контроля были выявлены нарушения в Могилеве и Бобруйске, а также Кличевском, Осиповичском, Шкловском и других районах региона. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Во время мониторинга были установлены нарушения в части недопущения распространения вирусных инфекций. Не всегда выполнялись требования в отдельных объектах торговли в Могилеве и Бобруйске, Славгородском, Горецком, Шкловском, Осиповичском, Шкловском, Кличевском и Климовичском районах. Только в Могилеве были выявлены недостатки и упущения профильного законодательства в 27 магазинах", - отметили в прокуратуре.

Самое частое нарушение - работники торговли выкладывали продовольственные товары без масок и перчаток. Средства защиты не использовали продавцы и кассиры.

Также были обнаружены нарушения в парикмахерских. Среди недостатков: отсутствие запасов дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, антисептиков для рук, прикассовые зоны не были оформлены должным образом для безопасной дистанции между людьми. Кроме того, здесь не вели журнал учета состояния здоровья сотрудников.

В Бобруйске, Могилеве и Осиповичском районе были обнаружены факты игнорирования режима работы торгово-развлекательных заведений. За несоблюдение требования ограничить работу заведений после 23.00 руководители привлечены к административной ответственности с наложением штрафа от 4 до 20 базовых величин (сейчас одна БВ составляет Br27).

"По результатам мониторинга прокуроры пришли к выводу, что руководители ряда торговых объектов, развлекательных заведений и их сотрудники еще не осознали важность мер по недопущению распространения вирусных инфекций, в каждом случае были приняты необходимые меры реагирования", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура и санитарная служба продолжат мониторинг выполнения противоэпидемиологических мероприятий.-0-