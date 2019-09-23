23 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Могилевской области выработали перспективную программу до 2025 года по развитию производств. Об этом сегодня после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.



"Отработана программа с 2019 по 2025 год во всех районах Могилевской области. Она нацелена на увеличение объема производств, товарной массы, увеличение объема выручки от реализации продукции. Это позволит достигнуть по итогам работы за 2020 год выхода на (среднюю. - Прим. БЕЛТА) заработную плату не менее Br1 тыс. на одного работника" - сказал губернатор.



Он уточнил, что программа затрагивает не только сферу АПК. "Это касается всех субъектов хозяйствования Могилевской области. Стоит задача, чтобы каждый работник в Могилевской области на предприятии, независимо от формы собственности, принадлежности, имел возможность зарабатывать не менее Br1 тыс., - отметил Леонид Заяц. - Эта программа разработана специалистами, руководителями предприятий Могилевской области в районах. Она прошла соответствующую экспертизу, защиту, принята на заседаниях районных исполнительных комитетов, широко рассмотрена с участием всех заинтересованных на заседании областного исполнительного комитета".



По словам руководителя региона, на встрече у главы государства шел разговор о стратегическом развитии и тактических подходах по экономическому развитию Могилевской области и ее субъектов хозяйствования. "Президентом четко поставлена задача: обеспечить динамику экономического роста Могилевской области", - подчеркнул он.



Кроме того, Александр Лукашенко ставит задачу обеспечить в земледелии и животноводстве строжайшее выполнение необходимых технологических параметров, ликвидировать падеж и бесхозяйственность, использовать все резервы для поднятия экономики отрасли. "Сегодня большие объемы (сельхозпродукции и продуктов питания. - Прим. БЕЛТА) отгружаются за пределы нашей страны. Это стоит больших денег. И на том, что мы сегодня теряем, мы можем заработать, внести в копилку государства", - заметил губернатор.



Леонид Заяц подчеркнул, что также ведется активная работа над привлечением в регион прямых иностранных инвестиций.



Что касается развития юго-восточного региона Могилевской области (в середине августа текущего года это детально рассматривалось во время рабочей поездки Президента), то в этом плане подготовлен новый проект указа. "Вместе с правительством, ключевыми министерствами, с участием председателей районных исполнительных комитетов актуализированы программы, касающиеся развития юго-восточного региона. В соответствии с этим подготовлен проект указа, который вносит дополнения в указ 2015 года (указ от 8 июня 2015 года №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области". - Прим. БЕЛТА)", - рассказал Леонид Заяц.



Он добавил, что с учетом особенностей развития юго-восточных территорий подготовлены все нормативные правовые документы, обозначены параметры, задачи которые должны быть реализованы в этом регионе по 2025 год. "Предусматривается строительство новых производств, расширение действующих предприятий, увеличение производства продукции растениеводства и животноводства с выходом на конкретные экономические показатели, которые бы обеспечили поднятие материального благосостояния жителей этих территорий", - отметил губернатор.-0-