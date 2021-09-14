В Могилевской области запрещена торговля слабоалкогольными напитками на остановках

14 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области введен запрет на торговлю слабоалкогольными напитками и пивом на остановочных пунктах и в радиусе 25 м от них. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела организации торговли и услуг главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Елена Куканькова.

"Такой запрет действовал на территории Могилевской области с 2009 года. Данное решение тогда регулировалось постановлением Совета Министров от 6 марта 2006 года №317. В соответствии с этим документом облисполкомы определяли, в какой период времени и где будет действовать данный запрет, - отметила Елена Куканькова. - Сейчас прошла смена и обновление правовых актов. Были внесены изменения в правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 года №703. Эти правила дополнены главой 16, которая определяет особенности продажи пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%".

В соответствии с указанными документами на территории Могилевской области запрещена продажа пива и слабоалкогольных напитков с использованием нестационарных торговых объектов (например, павильонов) и передвижных торговых объектов, за исключением тех, которые предназначены для обслуживания населения в сельской местности, расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта и в радиусе 25 м от них.-0-