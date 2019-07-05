В Могилевском агролесотехническом колледже воссоздают легендарную "катюшу"

5 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Военно-историческая экспозиция под открытым небом на территории Могилевского государственного агролесотехнического колледжа вскоре пополнится легендарной боевой машиной - "катюшей", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Георгий Малиновский.

Машину практически с нуля по имеющимся чертежам воссоздают на базе шасси ГАЗ-52 преподаватели колледжа, во внеурочное время. У каждой творческой группы свой ответственный участок: одна занята кабиной, другая сконцентрирована на шасси, третья восстанавливает непосредственно установку для залпового огня.

"Примерно два года мы искали и изучали чертежи боевой машины, в этом нам помогли в Минобороны. Как только все было готово для старта, работа закипела, подбирали нужные материалы, - рассказал Георгий Малиновский. - Ставим перед собой задачу максимально воссоздать прототип боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, получившая в народе название "катюша". Не хватать будет разве что боевых ракет. Завершить полностью работу планируем уже в сентябре".

Ранее на берегу Днепра были воссозданы немецкие укрепления, где представлены вооружение и техника вермахта. "А сейчас мы хотим показать всю мощь Красной армии, - отметил директор колледжа. - Нами забетонированы 19 площадок для презентации. Здесь будет установлена и "катюша", другое вооружение и техника времен Великой Отечественной войны. Ведем переговоры с россиянами, чтобы нам передали легендарный танк Т-34. Планируем всю технику установить к празднованию 75-летия Великой Победы в 2020 году".

Военно-исторической экспозиции на территории колледжа уже пять лет. За это время здесь восстановили немецкий дзот, по чертежам реконструировали немецкий танк, истребитель мессершмитт-109, ЗИС-5 и зенитку.-0-