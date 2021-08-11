В Могилевском институте МВД началась подготовка новобранцев

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском институте МВД началась подготовка новоиспеченных курсантов. У ребят стартовал учебный сбор. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

"В наш институт прибыло пополнение - 150 юношей и 20 девушек. И у них начался учебный сбор, который в народе называют курсом молодого бойца. Теперь в течение трех недель вчерашние абитуриенты будут постигать первые азы профессии сотрудника органов внутренних дел", - отметила Марина Громыко.

Программа учебного сбора включает как теоретические, так и практические занятия. Новобранцев ожидают занятия по огневой, физической, строевой подготовке и другие дисциплины, которые помогут первокурсникам узнать специфику обучения в ведомственном вузе. Помогать им адаптироваться будут преподаватели и наиболее подготовленные курсанты.

"Молодые люди оказались в новой, во многом непривычной для себя обстановке, - подчеркнул начальник учебного сбора Николай Бойко, - им предстоит перейти к строгому соблюдению дисциплины, неукоснительному выполнению распорядка дня, получить представление о профессии сотрудника ОВД, усвоить требования устава. Пожалуй, самое сложное для молодого человека "с гражданки" - привыкнуть к жизни по четкому распорядку дня, в котором регламентировано практически все, включая личное время".

Во время проведения учебного сбора предусмотрены и интересные мероприятия, которые помогут ребятам продемонстрировать свои таланты, творческий и спортивный потенциал. Среди новобранцев много одаренных ребят - лауреатов различных конкурсов и победителей соревнований.

Первыми впечатлениями поделилась могилевчанка Дарья Корсакова. "Здесь мы наравне с мальчишками, и это здорово. Конечно, они нам помогают, да и у нас среди девчонок уже сложились хорошие дружеские отношения. Тяжело будет влиться в режим дня: утренняя зарядка, прием пищи, занятия, строевая подготовка. Не будет ни одной свободной минуты. Но чем сложнее, тем интереснее", - рассказала девушка.

Кульминацией учебного сбора станет торжественная церемония принесения присяги, которая пройдет 27 августа. Курсанты, успешно прошедшие первые испытания, принесут клятву верности Родине и белорусскому народу.-0-

Фото Могилевского института МВД