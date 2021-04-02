В Могилевском институте МВД выбрали "Настоящую леди"

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилевском институте МВД прошел конкурс красоты и грации "Настоящая Леди" среди девушек-курсантов. За звание победительницы боролись 7 девушек с разных курсов факультета милиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Девушки демонстрировали свои таланты в творческих выступлениях, дефиле в коктейльных и вечерних платьях, конкурсе ораторского искусства и других творческих испытаниях.

"На стандартных конкурсах красоты всегда оцениваются внешние данные участниц. Но конкурсы красоты в учебных заведениях - это совсем другое. Здесь основными критериями являются не только внешние данные, но и эрудиция, творческие способности и даже определенные качества, которые присущи той профессии, что получают девушки, - отметила председатель жюри конкурса Татьяна Полозкова. - И когда девушки становятся участницами таких конкурсов - они обучаются дефиле, хореографии, сценической пластике, учатся держаться на сцене. Это тяжелый труд как эмоционально, так и физически. Но я уверена, все приобретенные знания, которые получили наши участницы, помогут им в дальнейшей жизни".

Главную корону конкурса получила Анастасия Пенязь - в таком конкурсе она участвовала впервые. Девушка учится на 2 курсе факультета милиции, ей 19 лет. Родом из Слуцка. Как рассказала курсант, будущую профессию она выбрала неспроста - отец девушки много лет работал в милиции и стал для нее примером для подражания. После окончания вуза девушка планирует стать участковым инспектором.

Анастасия Пенязь отметила, что подготовка к конкурсу была серьезной, а победа - волнительной. "Сегодня старалась выложиться на все 100%, чтобы оправдать то доверие и поддержку, которую я получила, - отметила победительница. - Конечно, хотелось победить. Я уверена, что каждая участница надеялась примерить эту корону, иначе бы они не стали участвовать".

"Первой вице-Леди" стала Ольга Торчик, звание "Второй вице-Леди" досталось Дарьи Янушевской. В номинации "Леди Очарование" победила Виктория Рисник, звание "Леди Артистизм" получила Кристина Горельчик, а "Леди Грацией" стала Дарьяна Вольная. Звание "Леди Эрудит" досталось Владиславе Яскевич.

Как отметил заместитель начальника Могилевского института МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Понуждаев, сегодняшний конкурс показал, что будущие девушки-милиционеры - разносторонние и творческие люди. "Данный конкурс является для них одним из первых испытаний на жизненном пути. Ведь на службе в милиции им еще предстоит научиться сглаживать острые углы, проявить себя в коллективе и в то же время найти себе спутника жизни, стать матерями и достойно воспитать детей. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз показало, насколько успешно милиционеры могут проявить себя в творчестве", - подытожил Дмитрий Понуждаев.-0-

Фото Могилевского института МВД