В Могилевском парке появится жилой квартал для пернатых

6 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском парке Подниколье появится настоящий жилой квартал для пернатых: сегодня учащиеся Вендорожского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа установят на территории зоны отдыха 16 скворечников, сделанных своими руками. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения образования Вячеслав Орловский.

Идея подарить скворечники могилевскому парку появилась во время проведения внутришкольной акции "Домик для птиц", которая стартовала 24 февраля и закончится сегодня. На уроках трудового обучения учащиеся 8-х - 11-х классов делали домики для птиц и представляли их на конкурс. В итоге администрация учебного заведения почти из трех десятков работ выбрала 16 лучших. Именно они будут установлены в Подниколье.

К слову, ни одна птичья квартира не повторилась в дизайне. Здесь есть и маленькие избушки с заборчиком, и деревянные шалаши, и даже 2-этажные коттеджи. Некоторые ребята в своей фантазии пошли дальше: чего только стоят домики-человечки и жилплощадь в виде камеры наблюдения.

"В нашем учебном заведении уделяется большое внимание воспитанию в детях бережного отношения к окружающему нас миру, - рассказал Вячеслав Орловский. - На протяжении всего года мы заботимся о живой природе и ее обитателях: к зиме делаем кормушки для птиц, весной высаживаем деревья и мастерим скворечники, летом и осенью собираем семена растений, шишки и желуди для нашего лесного хозяйства. Дети вовлечены в этот процесс и с удовольствием принимают участие в таких акциях".

Заключительный этап акции "Домик для птиц" начнется в парке Подниколье в 10.00.-0-