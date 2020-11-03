В Могилевском районе 36 многодетных семей получили ключи от новых квартир

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Буйничи Могилевского района сдан в эксплуатацию 40-квартирный дом. Сегодня ключи от новых квартир получили 36 многодетных семей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела архитектуры и строительства Могилевского райисполкома Владимир Игнатов.

Дом размещается на ул.Легендарной в районе детского сада. Его строительство заняло около девяти месяцев. "Такой дом в Могилевском районе первый. Он построен по методу монолитного бетонного строительства с несъемной опалубкой. Подобные дома есть на ул.Алтайской в Могилеве", - отметил Владимир Игнатов.

Большая работа выполнена и на прилегающей к дому территории. "Здесь обустроены тротуары, парковка для автомобилей, детская площадка. Кроме этого, для привлечения детей к активному образу жизни сделали площадку для воркаута, установили во дворе оборудование для настольного тенниса", - рассказал представитель райисполкома.

В ближайшее время в агрогородке Межисетки будет сдан в эксплуатацию 32-квартирный дом, а в агрогородке Кадино - 40 квартир 60-квартирного жилого дома. Большая часть квартир в этих домах будет принадлежать многодетным семьям.-0-