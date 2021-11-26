В Могилевском районе построят завод по производству ламинированных плит из слоистых пластиков

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе заложена капсула строительства завода по производству ламинированных плит из слоистых пластиков. Новое производство появится на территории резидента свободной экономической зоны "Могилев" ИООО "Кроноспан ОСБ", сообщает корреспондент БЕЛТА.
"В строительство нового современного высокотехнологично завода будет вложено $90 млн, - рассказал руководитель проекта Евгений Пирх. - Производство не только расширит линейку нашей продукции, но и обеспечит переработку отечественного сырья. Ламинированные плиты из слоистых пластиков широко используются при изготовлении мебели, а также в сфере строительства и дизайна интерьеров. Этот вид продукции имеет высокие качественные показатели, а по механической прочности значительно превосходит другие пресс-материалы".
Новое производство позволит создать более 100 рабочих мест. Объем выпускаемой продукции составит свыше 12 млн кв.м в год, причем доля экспорта в объеме продаж превысит 80%. Завод будет построен к 2023 году.
ИООО "Кроноспан ОСБ" зарегистрировано в СЭЗ "Могилев" в 2011 году. В настоящее время здесь функционирует производство ориентированно-стружечных плит.-0-