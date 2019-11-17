В Могилевском-Центральном избирательном округе представлено больше всего кандидатов в регионе

17 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Могилевской области больше всего кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва представлено по Могилевскому-Центральному избирательному округу. Здесь зарегистрировано 8 кандидатов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной избирательной комиссии.

Наименьшее количество кандидатов в депутаты представлено в Бобруйском сельском избирательном округе - 2 человека.

Всего в регионе в предвыборной гонке участвуют 63 кандидата на 13 избирательных округах. "В области нет безальтернативных округов", - отметил председатель Могилевской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Валерий Берестов.

В Могилевской области открыто 739 избирательных участков. Они будут работать с 8.00 до 20.00. На каждом участке предусмотрена культурно-развлекательная программа.

В досрочном голосовании приняли участие 39,12% избирателей. -0-