В Молодечненской ЦРБ начали проводить эндоваскулярные вмешательства

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно начали проводить эндоваскулярные вмешательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В период небольшого эпидемического затишья активизировано внедрение высоких медицинских технологий в Молодечненской центральной районной больнице. Как рассказала главврач Дарья Колядич, в связи со стабилизацией и некоторым улучшением эпидемиологической обстановки в Минской области были перераспределены потоки пациентов для проведения коронароангиографии и последующих чрескожных коронарных вмешательств.

Сегодня в Молодечненской больнице проведены первые ангиографические исследования, а также эндоваскулярная баллонная дилатация и стентирование коронарной артерии пациентам Молодечненского района.

При подготовке к проведению таких операций врачи Молодечно прошли обучение. Заведующий кабинетом ангиографии врач Виталий Богдан провел первую операцию. Участие в ней также приняли областные специалисты, имеющие большой опыт таких вмешательств.-0-