В Молодечненском районе милиция проводит рейды на ж/д станциях

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе милиция проводит профилактическую отработку железнодорожных станций и остановочных пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Комплекс мероприятий продлится до 1 февраля и направлен на обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан. В эти дни сотрудники Молодечненского РОВД усилят контроль на пяти железнодорожных станциях и остановочных пунктах - Уша, Олехновичи, Дубравы, Пруды и Полочаны.

Во время рейдовых мероприятий правоохранители обследуют травмоопасные участки и выявляют нарушителей, переходящих железнодорожные пути в неположенных местах. В связи с ухудшением погодных условий, образования наледи в местах передвижения пассажиров особое внимание уделяют состоянию посадочных платформ и настилов пешеходных переходов, а также своевременной очистке от снежных и ледяных образований и посыпке песчано-соляной смесью. На станциях, где выявлены нарушения, уже внесены предписания устранить недостатки в кратчайшие сроки. В противном случае ответственным лицам грозит административная ответственность - до 20 базовых величин (1 БВ - Br29) штрафа.

В прошлом году на территории Молодечненского района на железной дороге зафиксировано пять случаев травматизма и гибели людей под колесами поездов. В числе основных причин несчастных случаев - невнимательность граждан, нахождение в зоне повышенной опасности в нетрезвом виде и пересечение железнодорожных путей в неустановленном месте. Вместе с тем благодаря совместным усилиям милиции и других структур удалось не допустить роста травматизма на железнодорожных объектах.

Кроме того, во время отработок милиционеры раздают информационные буклеты и проводят профилактические беседы с пассажирами, делая акцент на вопросе сохранности личного имущества. Так, в прошлом году на объектах железнодорожного транспорта в регионе зарегистрировано 14 преступлений, из них каждое третье связано с хищением чужого имущества. В первую очередь жертвами воров становятся задремавшие пассажиры. Милиция напоминает: ценные вещи необходимо хранить при себе. Ни в коем случае не стоит просить малознакомых людей присмотреть за сумками, а также распивать с ними спиртные напитки, передавать во временное пользование мобильный телефон и иные вещи. Если вы стали жертвой или свидетелем происшествия, следует немедленно обратиться в оперативно-дежурную службу милиции по телефону 102.

"В профилактике немаловажно взаимодействие с работниками железнодорожных станций. Поэтому задача сотрудников милиции - во время рейдов напомнить каждому железнодорожнику о своевременном информировании стражей порядка о правонарушениях и происшествиях на посадочных платформах и в залах ожидания пассажирских зданий", - добавили в УВД.-0-