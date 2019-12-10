В Молодечненском районе запускают акцию помощи детям с инвалидностью и сиротам

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе 11 декабря стартует акция "Дед Мороз под прикрытием" для детей-сирот и детей с инвалидностью, сообщили БЕЛТА организаторы.

На первом этаже торгового центра "Спутник-2" появится новогодняя елка, украшенная открытками с самыми заветными детскими желаниями. Каждый желающий сможет выбрать понравившуюся открытку с желанием, заполнить анкету и купить подарок. На месте открытки с письмом Деду Морозу разместят елочное украшение с настоящим именем "волшебника" или названием организации, от которой приобретен подарок.

Акция завершится 6 января, когда Дед Мороз раздаст подарки адресатам. После праздничного утренника каждый "волшебник" получит фотоотчет.

Организатором выступает социальное общественное объединение родителей Молодечно и района "Бумеранг добра".-0-