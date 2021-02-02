В Молодечно более 60 тыс. кв.м жилья возведут в новой зоне застройки к 2030 году

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно утвержден градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Великий Гостинец - организованная пешеходная связь планировочных районов Здемелево и Залинейный - границы ландшафтно-рекреационной территории в планировочном районе Здемелево (березовая роща - бывшая территория военного городка №16). Соответствующее решение Молодечненского райисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Земельный участок расположен в западной части Молодечно. Проектируемая территория площадью 35,5 га ограничена полосой отвода Минского отделения Белорусской железной дороги (на севере), красными линиями ул. Великий Гостинец (на юге), предприятиями стройкомплекса ИП "БелКас", ОАО "Будавник-169" и безымянными водотоками (на западе), промпредприятием "Амкадор-Уникаб" (на востоке).

Детальным планом предусматривается трансформация городских территорий в срединной зоне города с заменой функционального значения. Территория в планировочном районе Здемелево определена для размещения жилой общественной, многоквартирной смешанной, производственной застройки, озелененных и рекреационных территорий, пешеходных связей, велодвижения. Она делится на 7 крупных планировочных зон, в одной из которых разместится также учебно-педагогический комплекс ясли-сад-начальная школа.

Ожидается, что численность населения в границах проектируемой территории к 2025 году ориентировочно составит 1,15 тыс. человек (сейчас - 50 человек), а к 2030-му - 2,52 тыс. чел.

Для этого к 2025 году жилищный фонд с учетом нового жилищного строительства должен составить 27,48 тыс. кв.м, в основе своей это будет девятиэтажная застройка - 95,9%, остальная часть придется на двухэтажки, которые сейчас находятся на этой территории (общей жилплощадью 1,12 тыс. кв.м). К 2030 году жилфонд вырастет до 63,83 тыс. кв.м: двухэтажки - 1,8%, пятиэтажная застройка - 7,2%, девятиэтажная - 91%. Квартирный фонд к 2025 году, как ожидается, составит 476 квартир, к 2030 году - 1105 квартир.

Появятся и объекты торговли, общественного питания, службы быта, банк, торгово-развлекательный центр с объектами обслуживания и т.д. Объектов физической культуры и спорта в проекте нет. Но детальным планом предусмотрено размещение спортивного зала и бассейна общего пользования в составе объекта торгово-бытового обслуживания по ул. Либаво-Роменской. Также в проекте есть рекомендации: предусмотреть в пределах жилых территорий оборудование комплексных спортивных площадок с радиусом доступности от 500 м до 800 м.-0-