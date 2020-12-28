28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно из-за прорыва трубопровода без холодной и горячей воды были 8 многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 декабря в 10.16 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм по ул. Я.Купалы, 110 в городе Молодечно. Без холодного и горячего водоснабжения оставались 8 многоквартирных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

В 14.30 водоснабжение потребителей восстановлено. -0-