В Молодечно реализуют проект для популяризации белорусского языка

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно реализуют проект "Роднае слова", направленный на популяризацию белорусского языка. Об этом сегодня рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делами молодежи Молодечненского райисполкома Ольга Клепакова во время пресс-конференции, которая прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела рассказала, что сейчас в Молодечно активно готовятся к проведению традиционного Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна", который планируют организовать в городе с 11 по 12 июня. "Мероприятие особенное и всегда долгожданное. Ежегодно помогаем организовывать фестиваль, придумывая различные увлекательные мероприятия для горожан и гостей. В этом году фестиваль особенный - юбилейный, поэтому помимо традиционных событий в этот раз в программе запланирован ряд новшеств. Перед проведением фестиваля белорусской песни и поэзии реализуем в городе проект "Роднае слова", который призван популяризировать белорусский язык. Он предполагает собой размещение на улицах цветных макетов и афиш на родном белорусском языке, что позволит продемонстрировать его колорит и богатство не только жителям страны, но и гостям из других государств", - отметила Ольга Клепакова.

Также вдоль парка по улице Великий Гостинец в Молодечно разместят арт-проект "Фестивальный путь". Фотографии самых ярких и значимых моментов, которые происходили на ежегодном мероприятии за всю историю его проведения, установят на 117 баннерах.

Как подчеркнула начальник отдела, сплочение людей всех возрастов станет одной из целей фестиваля, поэтому во время его проведения в районном центре организуют движение "Город друзей", которое позволит детям, подросткам, молодым, взрослым и пожилым людям объединяться на площадках театрального и циркового искусства, во время мастер-классов и разнообразных активностей, среди которых также катание на скейтборде.

Завершится работа XX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна" масштабным флешмобом "Танцевальный микс", который объединит творческие коллективы и участников юбилейного фестиваля в танцевальной постановке.-0-