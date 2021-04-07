В Молодечно реализуют проект для популяризации белорусского языка

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 7 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:25 Согласовано повышение цен на растительное масло - МАРТ Экономика
16:23 Литовец приобрел 100-летнюю постройку в нацпарке "Браславские озера" Регионы
16:17 Работники МЧС ликвидировали пожар на кровле цеха минского предприятия Происшествия
16:06 Судно в 35 т подняли с 8-метровой глубины спасатели-водолазы в Молодечненском районе Происшествия
16:05 Лабораторный кластер для юных физиков и химиков начнет работать в школе Осиповичского района Регионы
16:03 ФОТОФАКТ: Соревнования детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" Спорт
16:02 Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на новостройке Происшествия
15:56 В Польше эпидемические ограничения продлены до 18 апреля В мире
15:50 По новой программе "Семейный капитал" почти 15 тыс. многодетных семей открыли депозиты Общество
15:48 Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений с Латвией - депутат Политика
15:39 Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети - Минэнерго Экономика
15:33 В Турции потерпел крушение военный самолет В мире
15:30 Проезд в общественном транспорте, интернет, ЖКУ - опубликован прогноз изменения цен Экономика
15:15 По госпрограмме преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС обновят 2 детских оздоровительных центра Общество
14:58 ФОТОФАКТ: Система навигации для слабовидящих появилась на ж/д вокзале Минск-Пассажирский Регионы
14:51 Законы о соцзащите пострадавших от ЧАЭС и контроле за загрязненными зонами соответствуют требованиям времени - депутат Общество
14:49 Все лесохозяйственные учреждения готовы к пожароопасному сезону - Минлесхоз Общество
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243 Общество
14:41 Великобритания и Китай стали самыми быстрорастущими рынками сбыта пиломатериалов через БУТБ Экономика
14:37 Задержана минчанка, распространявшая наркотики на протяжении года Происшествия
14:36 Исследование белорусского онколога Дениса Бородина стало лучшим на конкурсе молодых ученых СНГ Общество
14:34 Житель Молодечно в Telegram-чатах оскорблял представителей власти - расследование завершено Происшествия
14:32 Минздраву Украины не хватает средств на закупку вакцин от COVID-19 В мире
14:27 Белорусский теннисист Владимир Игнатик проиграл на турнире в Сплите Спорт
14:19 Полиция Армении задержала 15 женщин на акции протеста у здания правительства В мире
14:14 Совместное производство вакцин включат в план по обеспечению лекарственной безопасности ЕАЭС Экономика
14:13 В Витебской области число безработных уменьшилось почти на 15% Регионы
14:06 "Барселона" и "Фленсбург" стали первыми четвертьфиналистами гандбольной ЛЧ Спорт
14:04 Сивак: работать с обращениями граждан нужно комплексно Общество
13:57 В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины "Спутник V" Общество
Все новости
Все новости
Регионы
07 апреля 2021, 13:34

В Молодечно реализуют проект для популяризации белорусского языка

Фото из архива
Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно реализуют проект "Роднае слова", направленный на популяризацию белорусского языка. Об этом сегодня рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делами молодежи Молодечненского райисполкома Ольга Клепакова во время пресс-конференции, которая прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела рассказала, что сейчас в Молодечно активно готовятся к проведению традиционного Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна", который планируют организовать в городе с 11 по 12 июня. "Мероприятие особенное и всегда долгожданное. Ежегодно помогаем организовывать фестиваль, придумывая различные увлекательные мероприятия для горожан и гостей. В этом году фестиваль особенный - юбилейный, поэтому помимо традиционных событий в этот раз в программе запланирован ряд новшеств. Перед проведением фестиваля белорусской песни и поэзии реализуем в городе проект "Роднае слова", который призван популяризировать белорусский язык. Он предполагает собой размещение на улицах цветных макетов и афиш на родном белорусском языке, что позволит продемонстрировать его колорит и богатство не только жителям страны, но и гостям из других государств", - отметила Ольга Клепакова.

Также вдоль парка по улице Великий Гостинец в Молодечно разместят арт-проект "Фестивальный путь". Фотографии самых ярких и значимых моментов, которые происходили на ежегодном мероприятии за всю историю его проведения, установят на 117 баннерах.

Как подчеркнула начальник отдела, сплочение людей всех возрастов станет одной из целей фестиваля, поэтому во время его проведения в районном центре организуют движение "Город друзей", которое позволит детям, подросткам, молодым, взрослым и пожилым людям объединяться на площадках театрального и циркового искусства, во время мастер-классов и разнообразных активностей, среди которых также катание на скейтборде.

Завершится работа XX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна" масштабным флешмобом "Танцевальный микс", который объединит творческие коллективы и участников юбилейного фестиваля в танцевальной постановке.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
культура Молодечно наследие фестиваль
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Литовец приобрел 100-летнюю постройку в нацпарке "Браславские озера"
Фото средней школы агрогородка Вязье Лабораторный кластер для юных физиков и химиков начнет работать в школе Осиповичского района
ФОТОФАКТ: Система навигации для слабовидящих появилась на ж/д вокзале Минск-Пассажирский
Фото из архива В Витебской области число безработных уменьшилось почти на 15%
Фото из архива В Национальном аэропорту Минск можно будет сделать тест на COVID-19 по предварительной записи
РЕПОРТАЖ: Как успешная бизнес-леди из Бреста разрывает шаблоны и сохраняет память о героях войны
Главное
Во время совещания В Беларуси задумались над оптимизацией сети загранучреждений. Какие требования обозначил Президент?
Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании
В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины "Спутник V"
Приложение Оплати.Бизнес™ . Почему это выгодно?
Топ-новости
Проезд в общественном транспорте, интернет, ЖКУ - опубликован прогноз изменения цен
Белорусское общество дружбы вносит весомый вклад в расширение международного сотрудничества - Сергеенко
Сивак: работать с обращениями граждан нужно комплексно
Ежегодный конкурс "Пасха в Minsk World" начинает принимать заявки. Любой может выиграть денежный приз!
Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений с Латвией - депутат
Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети - Минэнерго
Особенности интернет-торговли ювелирными изделиями определены в Беларуси
Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 30% площадей
Все лесохозяйственные учреждения готовы к пожароопасному сезону - Минлесхоз
Законы о соцзащите пострадавших от ЧАЭС и контроле за загрязненными зонами соответствуют требованиям времени - депутат
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243
Екатерина Галкина выиграла две медали на турнире по художественной гимнастике в Софии
ФОТОФАКТ: Система навигации для слабовидящих появилась на ж/д вокзале Минск-Пассажирский
РЕПОРТАЖ: Как успешная бизнес-леди из Бреста разрывает шаблоны и сохраняет память о героях войны
Исследование белорусского онколога Дениса Бородина стало лучшим на конкурсе молодых ученых СНГ
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.