11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно возобновил работу компьютерный томограф, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Сегодня специалисты завершили ремонтные и пусконаладочные работы компьютерного томографа в Молодечно. В "ковидный" год это высокотехнологичное оборудование использовалось очень активно и в результате вышло из строя", - отметили в пресс-службе.

С помощью КТ можно провести диагностику практически всех органов и тканей человека: изучить сердечно-сосудистую систему, проверить мягкие ткани организма, костную ткань. Данный метод визуализации позволяет в том числе подтвердить или опровергнуть наличие новообразований и выявить коронавирусную инфекцию.-0-