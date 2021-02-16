В молодом микрорайоне Гомеля заложили освященные камни в фундамент школы

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Освященные камни в фундамент строящейся школы заложили сегодня в микрорайоне №96 (Хутор) в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие председатель облисполкома Геннадий Соловей, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, строители, жители микрорайона.

Геннадий Соловей

Как отметил губернатор, во многом школа в новом микрорайоне - уникальный современный проект, который предусматривает блоки для учебных классов, большой спортивный комплекс, уличные площадки, зоны для досуга. "Это очень важный для города объект. Про такие говорят: нужен был еще вчера. За его строительством бдительно следят родители будущих учеников. И это, пожалуй, самый строгий контроль. Наша задача, как бы сложно ни складывался в финансовом плане год, соблюдать сроки строительства. Не форсировать, не ускорять, а возводить с соблюдением всех строительных норм и требований", - подчеркнул он.

По словам заместителя генерального директора ОАО "Строительный трест №14" Дмитрия Мурашко, работы по устройству фундамента школы сейчас в активной фазе. Однако некоторые коррективы в график работы внесли морозы.

Очень важным событием считает возведение школы жительница микрорайона Олеся Бондаренко. Она воспитывает четверых детей. "В этом году один из них идет в первый класс. Поэтому школу мы ждем с большим нетерпением. Наш район большой, в нем много детей, и строительство школы - долгожданное событие, пожалуй, для каждого жителя Хутора", - сказала она.

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан благословил строительство, подчеркнув, что именно в школе формируется человек, здесь он получает путевку в жизнь.-0-

Фото Сергея Холодилина