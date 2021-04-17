В молодом микрорайоне Мозыря открыли ясли-сад

17 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Новые ясли-сад открыли сегодня в молодом микрорайоне №3 Мозыря, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые ясли-сад рассчитаны на 330 мест - это 17 групп. "По количеству детей он входит в тройку самых больших, а по занимаемой площади - самый крупный в области", - сказал на церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он обратил внимание, что в новом учреждении созданы все условия и возможности для всестороннего гармоничного развития, обучения подрастающего поколения. "Здесь будут применять новые методики и программы. Развивать физическую подготовку дети смогут в том числе в бассейне. Забота о детях - на первом месте в нашей стране. Мы делаем все, чтобы они росли здоровыми и счастливыми", - добавил губернатор. Он вручил учреждению сертификат на Br100 тыс. для укрепления материально-технической базы.

На строительство нового детского сада был заключен договор под ключ между УКС Мозырского района и ОАО "Мозырьпромстрой". Строители с поставленной задачей справились оперативно и качественно. За труд и профессионализм председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко вручила им грамоты и благодарности.

Здание учреждения уже архитектурно отличается от других: несколько блоков, объединенных в единое целое, яркие акценты на фасаде, напоминающая замковую крыша. "Помимо бассейна, у нас есть игровые, лего-центр и творческая мастерская. Будут работать пункты коррекционной и психологической помощи. Все группы оснащены самым современным игровым, спортивным и физкультурным оборудованием. Наша гордость - компьютерный зал. В нем интерактивная песочница, интерактивные столы, пол, доска. Сделано все, чтобы ребенок через игру познавал окружающий мир", - рассказала заведующая Ольга Шевченко. Она добавила, что сейчас идет набор детей. "Уже большая часть групп укомплектована. Это касается и кадров", - отметила Ольга Шевченко.

Все достоинства и преимущества яслей-сада сегодня изучила мама четырехлетней Даши Инна Евлаш. "В нашем микрорайоне много новостроек, где живут семьи с детьми. Детский сад востребован, мы его очень ждали. До этого приходилось отводить дочку в сад, который не в шаговой доступности, а это неудобно. Новый сад очень понравился, начиная от входа в учреждение и заканчивая группами. Все оснащение самое современное, мы очень довольны", - поделилась впечатлениями Инна Евлаш.-0-