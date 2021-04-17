В молодом микрорайоне Мозыря открыли ясли-сад

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 17 апреля 2021
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:27 В Смолевичах пенсионер попал под поезд Происшествия
14:27 "Сделан добротно, качественно" - Лукашенко о впечатлениях от фильма "Манкурты" Президент
14:21 Карпенко о субботнике: лучший отдых - смена вида деятельности Общество
14:21 Татарицкий: сохранять и благоустраивать памятники - долг каждого поколения Регионы
14:18 Сотрудники МАРТ участвовали в благоустройстве Брестской крепости и Михайловского сквера в Минске Регионы
13:59 ФОТОФАКТ: В Бресте открылся новый скалодром Регионы
13:57 Кухарев: благоустройство Минска помогает ему стать еще более уютным и комфортным Регионы
13:54 Профсоюз приветствует решение направить часть средств от субботника на оснащение медучреждений Общество
13:54 Авраменко: субботник - хорошая и значимая традиция Регионы
13:40 Лукашенко о COVID-19: мы производим достаточно вакцины, чтобы на время обезопасить людей Президент
13:23 Аллею кленов заложили депутаты Палаты представителей в Лошицком парке Регионы
13:20 Сад дружбы заложили в Ивье Регионы
13:14 Кочанова: субботник - очередная возможность внести свой вклад в благоустройство страны Общество
12:57 Кубраков: важно не только наводить порядок во время субботника, но и поддерживать его Регионы
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1384 пациента с COVID-19, выписан 1401 Общество
12:43 Сотрудники Минэкономики благоустроили территорию детского дома-интерната в Минске Регионы
12:35 Учащийся колледжа задержан за нацистские надписи Происшествия
12:32 Турчин принял участие в благоустройстве воинского захоронения в Березинском районе Регионы
12:29 В молодом микрорайоне Мозыря открыли ясли-сад Регионы
12:26 В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше Br9 млн Общество
12:13 Профсоюзы высадили кленовую аллею в Гомеле Регионы
12:13 Белорусские пограничники благоустроили почти 300 памятников, мемориалов и мест воинских захоронений Общество
12:10 Молодые специалисты заложили аллею на территории Могилевской областной детской больницы Регионы
12:06 Хренин: мы чувствуем ответственность за память о подвиге народа в годы ВОВ Общество
11:59 Трех человек спасли при пожаре в Шарковщине Происшествия
11:57 Строительство онкологического диспансера в Гродно идет по плану - Караник Регионы
11:56 Более Br50 млн направят на строительство и оснащение многопрофильного медцентра в Бресте Регионы
11:46 Единство в мыслях и делах: аллею тополей как символ памяти и скорби восстановили в "Тростенце" Общество
11:44 Субботники объединяют жителей в наведении порядка на своей территории - Заяц Регионы
11:33 Каранкевич: участие в субботнике - хорошая возможность каждому внести вклад в благоустройство страны Общество
Все новости
Все новости
Регионы
17 апреля 2021, 12:29

В молодом микрорайоне Мозыря открыли ясли-сад

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Более Br50 млн направят на строительство и оснащение многопрофильного медцентра в Бресте
Встроенный в многоэтажку детский сад открыли в Бресте

17 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Новые ясли-сад открыли сегодня в молодом микрорайоне №3 Мозыря, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые ясли-сад рассчитаны на 330 мест - это 17 групп. "По количеству детей он входит в тройку самых больших, а по занимаемой площади - самый крупный в области", - сказал на церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он обратил внимание, что в новом учреждении созданы все условия и возможности для всестороннего гармоничного развития, обучения подрастающего поколения. "Здесь будут применять новые методики и программы. Развивать физическую подготовку дети смогут в том числе в бассейне. Забота о детях - на первом месте в нашей стране. Мы делаем все, чтобы они росли здоровыми и счастливыми", - добавил губернатор. Он вручил учреждению сертификат на Br100 тыс. для укрепления материально-технической базы.

На строительство нового детского сада был заключен договор под ключ между УКС Мозырского района и ОАО "Мозырьпромстрой". Строители с поставленной задачей справились оперативно и качественно. За труд и профессионализм председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко вручила им грамоты и благодарности.

Здание учреждения уже архитектурно отличается от других: несколько блоков, объединенных в единое целое, яркие акценты на фасаде, напоминающая замковую крыша. "Помимо бассейна, у нас есть игровые, лего-центр и творческая мастерская. Будут работать пункты коррекционной и психологической помощи. Все группы оснащены самым современным игровым, спортивным и физкультурным оборудованием. Наша гордость - компьютерный зал. В нем интерактивная песочница, интерактивные столы, пол, доска. Сделано все, чтобы ребенок через игру познавал окружающий мир", - рассказала заведующая Ольга Шевченко. Она добавила, что сейчас идет набор детей. "Уже большая часть групп укомплектована. Это касается и кадров", - отметила Ольга Шевченко.

Все достоинства и преимущества яслей-сада сегодня изучила мама четырехлетней Даши Инна Евлаш. "В нашем микрорайоне много новостроек, где живут семьи с детьми. Детский сад востребован, мы его очень ждали. До этого приходилось отводить дочку в сад, который не в шаговой доступности, а это неудобно. Новый сад очень понравился, начиная от входа в учреждение и заканчивая группами. Все оснащение самое современное, мы очень довольны", - поделилась впечатлениями Инна Евлаш.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область детские сады Мозырь Соловей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото Госстандарта Татарицкий: сохранять и благоустраивать памятники - долг каждого поколения
Фото МАРТ Сотрудники МАРТ участвовали в благоустройстве Брестской крепости и Михайловского сквера в Минске
ФОТОФАКТ: В Бресте открылся новый скалодром
Фото из Telegram-канала Минск. Официально Кухарев: благоустройство Минска помогает ему стать еще более уютным и комфортным
Фото Минтранса Авраменко: субботник - хорошая и значимая традиция
Владимир Андрейченко во время субботника Аллею кленов заложили депутаты Палаты представителей в Лошицком парке
Главное
Лукашенко в день субботника высаживает деревья на своей малой родине в Александрии
Лукашенко о COVID-19: мы производим достаточно вакцины, чтобы на время обезопасить людей
Республиканский субботник проходит в Беларуси
Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне
Топ-новости
"Сделан добротно, качественно" - Лукашенко о впечатлениях от фильма "Манкурты"
Лукашенко рассказал, почему приехал на субботник именно в Александрию на свою малую родину
В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше Br9 млн
Кочанова: субботник - очередная возможность внести свой вклад в благоустройство страны
Трудовые акции в местах памяти помогают глубже понять ценность мира - Вольфович
Аллею кленов заложили депутаты Палаты представителей в Лошицком парке
И электробус тоже. Российский экологический оператор оценил новинки МАЗа
Чеботарь: в промышленности сделаем ставку на местное сырье
Профсоюз приветствует решение направить часть средств от субботника на оснащение медучреждений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1384 пациента с COVID-19, выписан 1401
Субботники объединяют жителей в наведении порядка на своей территории - Заяц
Хренин: мы чувствуем ответственность за память о подвиге народа в годы ВОВ
В Витебске во время субботника заложили новый парк
"Белавиа" возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля
Продукция "Коммунарки" подтверждает звание лучшей
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.