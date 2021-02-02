В молодом жилом районе Гродно открылся детский сад

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в молодом жилом районе начал работу новый детский сад. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

Открылась новостройка в жилом районе Грандичи на севере областного центра. Сейчас здесь активнее всего возводят новые дома. Возникает и потребность в социальных объектах.

"Сад построен по типовому для города проекту. Рассчитан на 230 мест, группы - для дошкольников разного возраста. Здесь есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, закуплено современное оборудование - созданы все условия для качественного образовательного процесса. Сформирован и коллектив работников", - отметил Андрей Семанчик.

Сейчас сад работает в штатном режиме. Вскоре здесь будут заниматься более 200 дошкольников, ежедневно в сад приходят по 5-10 новых воспитанников.

Новый сад пока закрывает потребность района в местах для дошколят. Но в Грандичах продолжается активное строительство жилья. Поэтому в планах на обозримое будущее - еще один сад. Его проектирование начнется в этом году. Также в этом году в Грандичах начнут строительство школы на более чем 1 тыс. мест.

Андрей Семанчик отметил, что уделяется внимание и другим молодым районам областного центра. Так, детский сад сейчас строится в Ольшанке. К слову, с 2015 года в Гродно возвели две новые школы и пять детсадов.-0-