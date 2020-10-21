В Московском районе Минска готовится к открытию еще один детский сад

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один детский сад в Московском районе Минска почти готов к открытию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Здание рассчитано на 190 мест и расположено на ул.Михаловской. Здесь откроют 10 групп, две из них - для малышей ясельного возраста. Уже скоро родителям начнут выдавать направления", - сказано в сообщении городской мэрии.

Как сообщалось, 15 октября в микрорайоне Брилевичи торжественно открыли новые ясли-сад №575. Они стали 66-м дошкольным учреждением в Московском районе.

В целом на 2020 год в Минске запланировано строительство 7 подобных объектов, 5 уже введены. До конца года, кроме Московского, сдача объекта в эксплуатацию ожидается еще во Фрунзенском районе.-0-