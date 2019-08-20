В Мостах откроют обновленный бассейн

20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостах после капитального ремонта откроют обновленный бассейн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мостовском райисполкоме.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Принеманский" станет одним из центральных событий Дня города и районного праздника "Дажынкі", которые Мосты отметят 24 августа. "Для жителей района это очень важное событие. Бассейн в Мостах не работал с 2014 года. Родители были обеспокоены: в школах и детских садах райцентра не было возможности для обучения детей плаванию", - отметили в Мостовском райисполкоме.

Недавно завершился капитальный ремонт в здании 1981 года постройки. На эти цели был привлечен заём Банка развития в размере Br3 млн. Доступен бассейн будет для всех желающих. Кстати, помимо полноценного бассейна здесь разместился и так называемый лягушатник для детей, пока еще не умеющих плавать.

Начнется мероприятие с традиционного шествия трудовых и творческих коллективов, участников районного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" к площади у стадиона "Неман". В программе также выступление духового оркестра, ансамбля строевых барабанов, театрализованное шествие пар в народных костюмах, дефиле караваев. На главной сцене праздника будут чествовать передовиков уборочной кампании, представителей трудовых династий и просто активных горожан. В частности, подведут итоги конкурса на лучшую жанровую городскую скульптуру. Поздравят на главной сцене молодоженов, молодых родителей, наградят победителей конкурса-дефиле детских колясок, который также включили в программу праздника.

На протяжении всего дня будут работать тематические подворья сельхозорганизаций района, выставка-ярмарка изделий мастеров региона, свою экспозицию представят и предприятия района. В программе развлечения на любой вкус: от подвижных игр и танцевальных мастер-классов до занятий по изготовлению фигурок из сена и соломы. Запланированы концерты, пенная феерия, фестивали мыльных пузырей и светящихся шаров. Будет работать кинотеатр под открытым небом. Завершится праздник ночной дискотекой.-0-