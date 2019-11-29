В Мостовском районе перезахоронили останки погибшего в первые дни войны красноармейца

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе сегодня со всеми почестями перезахоронили останки погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Мостовского райисполкома.

Вероятнее всего, воин погиб летом 1941 года. О том, что у леса на окраине деревни Шестилы может быть похоронен красноармеец, рассказали местные жители.

"Информация нашла свое подтверждение. В сентябре первая поисковая рота 52-го отдельного специализированного поискового батальона обнаружила останки воина", - рассказали в отделе идеологической работы и по делам молодежи райисполкома. К сожалению, имя его установить не удалось.

Останки со всеми воинскими почестями перезахоронили у деревни Щара Мостовского района.

Память воина во время траурного митинга почтили представители власти, предприятий и организаций района, местные жители, ученики окрестных школ.-0-