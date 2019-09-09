В Мозыре открылся после реконструкции бассейн

9 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Бассейн специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 Мозырского района открыли сегодня в райцентре после капитального ремонта с модернизацией и реконструкцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время торжественной церемонии открытия обновленного объекта председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что реализовать проект в течение трех лет удалось благодаря общим усилиям облисполкома, райисполкома, меценатов, строителей, людей, принимавших участие в субботниках.

Руководитель региона подчеркнул, что в области уделяют особое внимание спортивным объектам. Например, в Гомеле недавно построили лыжероллерную трассу, сейчас в областном центре возводят воздухоопорный футбольный манеж. Геннадий Соловей также выразил уверенность, что новое сооружение в Мозыре расширит возможности для занятий спортом всех желающих.

Во время капремонта масштабные работы проведены на большой и малой чашах, фасаде, кровле, внутренних и наружных инженерных сетях, оборудована двухэтажная пристройка для физически ослабленных лиц, раздевалки с душевыми, тренерские, тренажерные залы, административно-бытовые помещения, многофункциональная площадка, благоустроена территория. В бассейне будет работать и фитобар, где предложат лечебные чаи и кислородные коктейли. Пропускная способность бассейна - более 150 тыс. человек в год.

Среди тех, кто первым оценил новый облик спортивного объекта, - Дарья и Мария Сосновец. Сейчас девочкам по 14 лет, они занимаются плаванием с первого класса. "Бассейн стал гораздо лучше, появились новые дорожки, новые тренажеры. Надеемся, что преобразования отразятся на наших спортивных результатах и именно здесь мы сможем подготовиться для стартов на областных, республиканских и, возможно, международных соревнованиях", - поделились впечатлениями и планами сестры.

СДЮШОР №2 Мозырского района создана в 1972 году. В настоящее время в ней функционируют восемь отделений: бокс, тяжелая и легкая атлетика, акробатика, вольная борьба, дзюдо, плавание, шахматы. В 75 группах занимаются 615 спортсменов под руководством 25 штатных тренеров. Занятия по плаванию посещают более 100 человек. По этому направлению в СДЮШОР почти за четверть века подготовили 6 мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта, более 120 спортсменов первого разряда.-0-