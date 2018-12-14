В Мозыре открыто новое здание суда района

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре сегодня открыли новое здание суда района - почетное право перерезать красную ленточку предоставили председателю Верховного суда Валентину Сукало, председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику, председателю областного суда Сергею Шевцову, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии

Здание, в котором до этого располагался суд района, находилось в предаварийном состоянии, нуждалось в капитальном ремонте и не соответствовало нормативно-техническим требованиям, которые предъявляются к зданиям судов. В 2016 году на баланс областного суда передали неэксплуатируемое помещение, которое ранее использовалось для образовательных функций. К его реконструкции под суд приступили в феврале 2018 года. На эти цели было затрачено около Br6,5 млн. Генеральным подрядчиком выступило ОАО "Мозырьпромстрой".

Как отметил Валентин Сукало, строительство продолжалось 10 месяцев - это рекордные сроки, работы были завершены на три месяца раньше запланированного. "Проведенная модернизация и реконструкция здания позволили создать дом правосудия, соответствующий всем международным нормам и стандартам, оснащенный современным оборудованием", - подчеркнул он.

Площадь реконструированного здания - 3,5 тыс. кв.м. В нем восемь залов судебных заседаний (в предыдущем было четыре), где будут рассматривать гражданские, административные и уголовные дела, а также помещения для содержания обвиняемых, совещательные комнаты. В помещениях установлены системы аудио-, видеофиксации и протоколирования судебных заседаний, внедрены современные технологии.

Валентин Сукало выразил уверенность, что в новом здании будет не только осуществляться правосудие, оно станет центром правового просвещения людей, правовой культуры и образования.

Председатель Верховного суда рассказал, что программа реконструкции и модернизации судов реализуется по всей республике. "Это четвертое здание, которое мы ввели в этом году. Причем все за счет собственных средств. В таких помещениях созданы комфортные условия не только для работников судов, но и для посетителей", - добавил он. По словам Валентина Сукало, в январе планируется ввести в строй один из районных судов в Могилевской области. Также на следующий год запланирована реконструкция суда Калинковичского района Гомельской области.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Владимир Дворник обратил внимание, что открытие нового здания суда является стартом комплексного благоустройства Мозыря, которое, как и в Петрикове, планируют начать в следующем году.

Суд Мозырского района - один из крупнейших в стране, в нем работают 11 судей. По информации председателя суда района Анатолия Стрельченко, в среднем ежегодно здесь рассматривают около 2 тыс. гражданских дел, 3,5-4 тыс. административных, 700-750 уголовных.-0-

Фото Сергея Холодилина