В Мозырском районе открыли ферму для выращивания родительского стада бройлера

24 июня, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. В совхозе-комбинате "Заря" Мозырского района сегодня открыли ферму для выращивания родительского стада птицы бройлера, передает корреспондент БЕЛТА.

Мощность первой очереди фермы в деревне Заболотье - 5 млн инкубационных яиц в год.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул важное значение нового объекта как для развития хозяйства, так и для экономики района и области. Ведь до этого собственное инкубационное яйцо производили только в "Особино" и на птицефабрике "Рассвет". Это не удовлетворяло потребностей региона.

Еще одним безусловным плюсом от ввода нового объекта руководитель области считает создание 20 новых рабочих мест с достойными условиями и оплатой труда.

"Запуск нового объекта, кроме очевидных экономических результатов, позволит Мозырскому району еще больше закрепить славу лидера Гомельской области по сельскохозяйственному производству, в том числе и на республиканском уровне", - подчеркнул Геннадий Соловей.

На территории новой фермы пять птичников. Один из них на 13,8 тыс. голов ремонтного молодняка. В остальных четырех могут разместить по 7 тыс. кур. Как отметил директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря", член Совета Республики Олег Слинько, ферма позволит решать и вопросы импортозамещения, ведь инкубационное яйцо завозится в том числе и из других стран. "До конца этого года намерены выйти на полные мощности. Есть возможность и для дальнейшего расширения фермы - до 10 млн инкубационных яиц в год. Это серьезный уровень", - подчеркнул он.

Руководитель сельхозпредприятия добавил, что реализация проекта определяет дальнейшее развитие совхоза-комбината на ближайшие несколько лет.

"В экспертизе уже находится проект на инкубатор. Ближе к осени планируем начать его строительство в Рудне Михалковского сельсовета", - пояснил он.

Ферма в Заболотье возведена на месте молочно-товарной фермы. Строительные работы вели хозспособом два года. Для реализации проекта закуплено современное оборудование. Все производственные процессы на ферме автоматизированы.-0-

В Гомельской области строят и реконструируют 55 объектов АПК Разрабатывают и новые проекты. Например, ферму на 1 тыс. дойного стада с установкой "Карусель" в Гомельском районе и ферму для выращивания гусей в Брагинском районе.