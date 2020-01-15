15 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Сегодня в Музее истории Могилева прошла презентация 500-летнего меча. В 2013 году в Мстиславском районе в реке Вихра он был обнаружен вместе с доспехами рыцаря, которые датируются концом XV - началом XVI веков. Тогда же меч исчез. После 6 лет поисков археологическую находку вернули в Могилев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень долгожданное и радостное событие не только для нашего музея. Началась эта история с того, что неизвестные люди нашли элементы доспехов и меч рыцаря, который сражался и погиб здесь в ноябре 1501 года (битва произошла во время войны между ВКЛ и Российской державой). Черных копателей с находками увидели местные жители, которые поделились информацией с историком и археологом Игорем Марзалюком. Как потом оказалось, меч эти неизестные забрали, а части кирасы просто выбросили. Важно отметить, что обнаруженные доспехи и меч были найдены в одно время и в одном месте. Это говорит о том, что принадлежали они одному человеку", - рассказал директор Музея истории Могилева Алексей Батюков.

Директор Музея истории Могилева Алексей Батюков

На место, где были обнаружены доспехи, отправились Игорь Марзалюк, археологи и дайверы клуба "Морской пегас". Несколько дней шли подводные раскопки.

"Мне позвонили знакомые и рассказали, что со дна реки Вихра полняли польского гусара, всадник. Полный набор - доспехи, конь. Как только я понял, о чем идет речь - мы тут же собрались туда. Срабтали очень оперативно. Утром собрались, вечером уже приступили к работе. Нам многие помогали: и местные власти, и МЧС. Благодаря такой совместной работе мы обнаружили шлем, шпоры, фрагменты кольчуги, окаменевшую рукавицу. Это были первые подводные археологические раскопки в эпоху независимой Беларуси", - рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк

Вместе с амуницией ученые обнаружили останки рыцаря. Они были захоронены с воинскими почестями на Замковой горе в Мстиславле. Рыцарские доспехи стали постоянной экспозицией в Музеи истории Могилева. Правда, без меча.

"Позже мы узнали, что фотография пропавшего меча, которую сделали копатели, была распространена между коллекционерами с целью его продать. Это изображение дало нам возможность предметного поиска потерянного артефакта. Вся информация, поступающая от наших очевидцев не давали никакого результата. Мы несколько раз ездили якобы купить меч, но никто на встречи не приходил", - рассказал директор музея.

В 2018 году меч "всплыл" на одном из электронных аукционов, а в октябре 2019 года, благодаря друзьям нашего музея, мы нашли его на одном из европейских аукционов. Как рассказал Алексей Батюков, там были размещены фотографии оружия. Узнаваемость пропавшего меча очень высокая и по определенным приметам была установлено, что это тот самый "мстиславский" меч. Для того, чтобы продать его подороже, из него сделали экзекуционный меч - это очень редко и фешенебельно в среде коллекционеров.

"Такая археологическая находка не только для Беларуси уникальна. Она удивительна для всего мирового сообщества. Полный комплект доспехов, которые не просто стояли у камина. Они принадлежали реальному человеку, который погиб на реальном поле боя. Эти доспехи показывают уровень вооружения белорусских рыцарей, рыцарей Великого княжетсва Литовского в 1500-ых годах", - отметил директор Музея истории Могилева.

В приобретении меча могилевскому музею помог Могилевский горисполком. Часть суммы предоставило МГКУП "Теплоэнергетики". В ближайшее время меч дополнит экспозицию доспехов неизвестного мстиславского рыцаря. -0-

Фото Олега Фойницкого