В музее-усадьбе Огинского под Сморгонью планируют восстановить здание конюшни

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году планируются работы по реконструкции и реставрации здания конюшни ансамбля бывшего дворца Огинских в агрогородке Залесье Сморгонского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Реализация проекта, как считают в управлении культуры, позволит посетителям познакомиться с хозяйственной жизнью усадьбы и значительно улучшить восприятие исторического объекта.

"В конюшне разместятся не только стойла для лошадей, но и помещения для хранения экипажей, фуража. Планируется создание музея упряжи", - отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Кроме того, проект предусматривает обустройство прилегающей территории. Появятся, в частности, площадки для запряжки лошадей и их выгула.

К слову, в 2018 году стены конюшни временно укрепили, камни бутовой кладки были пронумерованы. Тогда же были частично выполнены и земляные работы по прокладке коммуникаций.

"На работы по реконструкции и реставрации объекта получена спонсорская помощь от ОАО "Банк развития Республики Беларусь", - отметили в управлении культуры облисполкома.

Агрогородок Залесье, где расположена музей-усадьба композитора, дипломата, политического деятеля Михала Клеофаса Огинского, жившего здесь в XIX веке, стал одним из центров туристического притяжения региона. В начале 2010-х объект был включен в республиканскую и областную инвестиционные программы, были привлечены спонсорские средства и средства трансграничных проектов. После масштабных реставрационных работ удалось воссоздать "Северные Афины", как называли усадьбу современники композитора, практически в том виде, какими они были при жизни известнейшего владельца. Сегодня в музее насчитывается 13 залов, многие - музыкальной направленности. В местной оранжерее можно увидеть экзотические для Беларуси виды растений, а в парке культивируют 19 видов георгин, некоторые из которых уникальны.-0-