В налоговой напомнили о правилах реализации цветов к 8 марта

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для того, чтобы продавать цветы и продукцию цветоводства, нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также предоставлять отчетность, нужно лишь уведомить налоговую и уплатить единый налог. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

До начала продажи цветов нужно предоставить в налоговую инспекцию уведомление. В нем указывается вид товара, период осуществления продаж, место продажи. Также необходимо уплатить единый налог. Расчет его суммы произведут в налоговой. Документы, подтверждающие право на льготу, напомнили в инспекции МНС, необходимо подавать одновременно с уведомлением.

Ставка единого налога для разной местности отличается. В Гродно за месяц она составляет Br66, в Лиде - Br58, в других населенных пунктах области - Br57. В случае, если период осуществления деятельности составит менее 15 дней в течение месяца, к ставке единого налога применяется понижающий коэффициент 0,5.

"Продажу цветов и иной продукции цветоводства можно осуществлять на выставках, ярмарках и в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами торговых местах", - отметили в инспекции МНС.-0-