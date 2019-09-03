В населенных пунктах Гомельской области осенью высадят не менее 26 тыс. деревьев

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области осенью этого года в городах, поселках и деревнях высадят не менее 26 тыс. деревьев, сообщил корреспонденту БЕЛТА по итогам сегодняшнего аппаратного совещания в Гомельском облисполкоме заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков.

"Для каждого района определен минимальный объем осенних посадок деревьев - в общей сложности не менее 26 тыс. - для восполнения усохших насаждений и озеленения территорий общего пользования, в том числе дворов многоэтажной жилой застройки. Только в Гомеле намерены высадить примерно 14 тыс. деревьев", - сказал зампредседателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Активно присоединиться к озеленению призывают и население.

На совещании Павел Новиков подчеркнул, что в этом году в регионе проведена масштабная работа по озеленению населенных пунктов. В них высадили свыше 71 тыс. деревьев, в том числе в городах и райцентрах - 33 тыс., что на 32% больше запланированного, сельских населенных пунктах - 38 тыс. (почти в 9 раз больше, чем намечалось).

Однако из-за сложившихся весной и летом погодных условий с высокими температурами и отсутствием осадков было отмечено усыхание насаждений. В регионе организовали акцию по поливу деревьев с участием неравнодушных жителей. Инициатива была поддержана во всех районах, что позволило сохранить значительное количество саженцев, вместе с тем около 18 тыс. деревьев усохло. Восполнить потери намерены в сентябре-октябре.

По результатам осенней кампании будет дана оценка по уровню озелененности населенных пунктов региона, который на начало этого года по области составлял 46%. На некоторых территориях - в Брагине, Житковичах, Жлобине, Наровле, Петрикове, Рогачеве, Светлогорске - эта цифра ниже.

На особый контроль должен быть взят учет насаждений, подчеркнул Павел Новиков. По его словам, стоит рационально подходить к определению площадок для высадки деревьев, чтобы "не было в одном месте пусто, в другом - густо".

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание на качество посадочного материала. "Земли Гомельской области подвержены ветровой эрозии, поэтому важно проинспектировать все участки, а сама высадка деревьев должна происходить строго по методике", - добавил он.-0-