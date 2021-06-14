В населенных пунктах Гомельской области отремонтировали 120 тыс. кв.м улично-дорожной сети

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В населенных пунктах Гомельской области по итогам пяти месяцев этого года выполнили текущий ремонт 120 тыс. кв.м улично-дорожной сети, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Згурский отметил, что ежегодно после весенних осмотров улиц горрайисполкомы формируют титульные списки текущего или ямочного ремонта улично-дорожной сети с учетом выделенного бюджетного финансирования. Списки размещают на официальных сайтах исполкомов. Всего в этом году в населенных пунктах региона намерены провести текущий (ямочный) ремонт на 302 тыс. кв.м. "По данным на 1 июня, текущий ремонт улично-дорожной сети выполнили на 120 тыс. кв.м, в том числе на 64 тыс. кв.м - ямочный ремонт. Нанесено 88 тыс. кв.м дорожной разметки, прогрейдировано 540 км улиц", - рассказал гендиректор.

По его информации, в целом протяженность улиц в населенных пунктах Гомельской области порядка 6,6 тыс. км. Почти половина из них - с асфальтобетонным покрытием, 16% - с гравийно-щебеночным, остальные - с грунтовым.

Гендиректор также рассказал, что в этом году в регионе предстоит заменить 2,7 тыс. светильников на энергоэффективные для уличного освещения населенных пунктов. На начало лета заменили уже почти 1,4 тыс. Дмитрий Згурский обратил внимание: в настоящее время из общего количества светильников - 33% светодиодные. "Несмотря на увеличение числа светоточек из-за строительства новых микрорайонов, жилых домов, в целом потребление электроэнергии снижается. За январь-май - на 3% в целом по области по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Однако в Гомельском, Калинковичском, Рогачевском районе потребление выросло", - констатировал он.

По словам Дмитрия Згурского, расходы на ремонт и содержание улично-дорожной сети и уличное освещение населенных пунктов имеют наибольший удельный вес в общем объеме финансирования по благоустройству.-0-