В нашей стране многое делается для юношеского спорта - Арямнов

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовской спортивной школе появился новый велотренажер. Его установили по просьбе олимпийского чемпиона Андрея Арямнова, которую он адресовал губернатору Минской области Александру Турчину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

При встрече с главой столичного региона Андрей Арямнов сказал, что велотренажер необходим тяжелоатлетам для тренировок на самом высоком уровне. На его просьбу власти отреагировали оперативно. Уже сегодня спортсмены могут опробовать новый тренажер стоимостью $4 тыс., который олимпийский чемпион выбирал сам. "Очень приятно, что просьбу так быстро воплотили в жизнь, - поделился Андрей Арямнов. - Всей душой болею за свою спортшколу. Еще просил установить в залах школы кондиционеры. Губернатор пообещал помочь и в этом вопросе. Думаю, что все решится положительно уже в ближайшее время".

Сейчас Андрей Арямнов тренируется в родной спортшколе в Борисове под руководством тренера Владимира Борздакова. "Думаю, вы помните, что путь на олимп тяжелой атлетики у меня был быстрым. Но потом был и долгий перерыв, - вспоминает спортсмен о мировых рекордах и золотых медалях на олимпиадах в Пекине и Таиланде. - Считаю, что для юношеского спорта у нас в стране многое делается. Ребят ведут с самого детства, заряжают на результат. Потом их подхватывают училища олимпийского резерва, другие тренеры. Есть все, чтобы детский спорт стал профессиональным".

Андрей Арямнов также заметил, что его радуют перемены в его родном Борисове - город меняет облик, улучшаются дороги. Положительно спортсмен высказался не только о своей малой родине, но и в целом о стране. Он подчеркнул, что Беларусь - достойная страна в центре Европы, для которой самое важное - мирное небо над головой.

В пресс-службе Миноблисполкома заметили, что в столичном регионе власти всячески стараются поддерживать спортивные увлечения населения. Две недели назад у Клецкой спортшколы появился автобус для транспортировки воспитанников на соревнования. На прошлой неделе Президент открыл плавательный бассейн в Марьиной Горке, оборудованы современный борцовский и тренажерный залы. Сейчас строится бассейн в поселке Михановичи Минского района, проходит экспертизу проект бассейна в Старых Дорогах. "Стоит задача к концу 2023 года все районы области обеспечить плавательными бассейнами", - подчеркнули в пресс-службе.

Андрей Арямнов - белорусский тяжелоатлет, уроженец Борисова. В возрасте 8 лет он пришел в секцию тяжелой атлетики, где его первым тренером стал Владимир Борздаков. В 2007 году 19-летний Арямнов победил на юниорском чемпионате мира, а после стал главной звездой взрослого ЧМ-2007 в Таиланде в категории до 105 кг с суммой 423 кг, установив мировой рекорд. Бронзовый призер ЧЕ-2014 в Тель-Авиве. В прошлом году спортсмен вернулся к активным выступлениям после долгого перерыва и стал призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике, завоевал звание "Лучший спортсмен года в Беларуси".-0-