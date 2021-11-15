В Нацаэропорту Минск хотят построить ангар для техобслуживания самолетов западного производства

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Авиакомпания "Белавиа" выступила заказчиком проекта по возведению ангара для технического обслуживания воздушных судов западного производства на территории Национального аэропорта Минск. Такая предварительная информация размещена на сайте администрации Октябрьского района столицы, сообщает БЕЛТА.

В первых числах ноября подготовлена программа проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту. Отчет по ее итогам должен быть завершен к 8 декабря этого года. И в течение последующего месяца состоятся общественные обсуждения.

Как отмечено в предварительно опубликованной информации, "расположение проектируемого объекта возможно только на территории Национального аэропорта Минск, в связи с чем альтернативные варианты размещения не рассматриваются". Поэтому по итогам оценки будет определяться судьба проекта: быть ангару в принципе или не быть.

Оценка предполагаемых масштабов воздействия на основные компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, элементы растительного и животного мира, земельные ресурсы и др.), а также меры по минимизации такого воздействия будут представлены в отчете об ОВОС.-0-