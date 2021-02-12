В Национальном аэропорту Минск ежедневно работают до 20 единиц снегоуборочной спецтехники

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск ежедневно задействовано до 20 единиц снегоуборочной спецтехники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Для очищения аэродромных покрытий ежедневно работает от 16 до 20 единиц снегоуборочной спецтехники. "Очистка аэродрома от осадков проводится своевременно, вся спецтехника находится в рабочем состоянии. Кроме того, сформирован запас противогололедных реагентов для предотвращения льдообразований на искусственных покрытиях аэродрома", - отметили в пресс-службе.

В период с 4 по 11 февраля на территории аэродрома очищено от снега и льда 773,6 га искусственных покрытий, вывезено 57,8 тыс. куб.м снега с места складирования.-0-