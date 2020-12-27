В некоторых домах на пр. Независимости 28 декабря временно не будет холодной воды

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых домах на пр. Независимости в Минске 28 декабря временно не будет холодной воды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Минскводоканала".

В связи с заменой задвижки на пр. Независимости, 105 холодная вода будет отсутствовать с 10.00 до 14.00 не только в этом доме, но и в соседних - №107, 109, 111, 113, 115.

Снижение давления и ухудшение качества водоснабжения могут наблюдаться и в ближайших кварталах 28-29 декабря.

"В связи со сложными технологическими переключениями возможна задержка восстановления водоснабжения", - сообщили в "Минскводоканале".

При необходимости временное водоснабжение на период работ будет организовано из цистерн "Вода питьевая", обратиться в "Минскводоканал" можно по телефону 389-40-31.-0-