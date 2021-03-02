В некоторых домах по улицам Бельского и Одоевского в Минске отключат водоснабжение

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых домах по улицам Бельского и Одоевского в Минске сегодня не будет водоснабжения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Минскводоканала".

В связи с аварийно-восстановительными работами водоснабжение будет отсутствовать у потребителей в жилых домах по ул.Бельского 12, 14, 16, 20, а также по ул.Одоевского 52, 54а, 54, 56, 56а, 115а.

На период аварийно-восстановительных работ и до момента восстановления качества водоснабжения для жителей домов организуют подвоз воды автоцистернами "Вода питьевая". Они будут располагаться по ул.Бельского, 18 и ул.Одоевского, 115а.

"Минскводоканал" приносит извинения за временные неудобства.-0-