В некоторых жилых домах и административных зданиях Минска 17 февраля не будет тепла

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" планирует 17 февраля отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения, сообщили в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".
С 9.00 до 17.00 будет отсутствовать горячее теплоснабжение у потребителей в жилых домах по адресам: ул. Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47; ул. Народная, 58, 60, 62; ул. Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45; ул. Кулешова, 8, 10, 12; ул. Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21.
Временно останутся без теплоснабжения детские сады по адресам: ул. Народная, 56; ул. Тухачевского, 29, 41а; медучреждение на ул. Филатова, 13.
Также в этот период не будет тепла в административных зданиях: ул. Жилуновича, 39; ул. Тухачевского, 27а; ул. Филатова, 12.-0-