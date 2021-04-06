В нескольких реках Могилевской области суточный рост уровня воды достигает 21 см

6 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Рост уровней воды с суточной интенсивностью до 21 см отмечается на всем протяжении Сожа и его притоках, в Днепре у Могилева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Ю.Шмидта.

"По состоянию на 6 апреля на Чигиринском водохранилище продолжают наблюдаться закраины. Рост уровней воды с суточной интенсивностью до 21 см отмечается на всем протяжении Сожа и в его притоках Проне и Вихре, на реке Днепр у Могилева. На Березине и ее притоках, а также на Днепре у Орши сохраняется спад уровней воды до 4 см за сутки", - отметили специалисты.

Отметки выхода воды на пойму превышены в притоке Березины реке Сушанка у деревни Суша, Соже у городов Кричев и Славгород, его притоках реках Вихра у Мстиславля, Остер у деревни Ходунь и Проня у деревни Летяги. "Уровень воды близок к опасной высокой отметке в Проне у деревни Летяги, до ее достижения остается 2 см, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 5 см за сутки", - подчеркнули в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отметили специалисты, в ближайшие дни в большинстве рек будет повышаться уровень воды.-0-

Фото Олега Фойницкого