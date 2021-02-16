16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже и Домоткановичах без воды были более 220 домов, детсад и школа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"15 февраля в 6.40 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в городе Несвиже Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 2 многоквартирных жилых дома. Был организован подвоз воды. В 14.00 водоснабжение потребителей восстановлено", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 11.40 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в агрогородке Домоткановичи Клецкого района Минской области. Без холодной воды оставались 220 частных жилых домов, детский сад и средняя школа. Был организован подвоз воды. В 14.00 водоснабжение потребителей восстановили.-0-