В Несвиже планируют реконструировать костел Божьего Тела

12 июля, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию с реставрацией проведут в костеле Божьего Тела в Несвиже. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на пресс-конференции на базе парк-музея интерактивной истории "Сула" в Столбцовском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В числе знаковых мест области, над которыми мы работаем, - костел Божьего Тела в Несвиже. Занимаемся этим объектом вместе с Министерством культуры. В этом году сделаем проект, в следующем будем работать", - сказал Анатолий Исаченко.

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