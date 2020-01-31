В Несвиже с началом строительства детского сада заложили капсулу времени

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капсулу времени заложили в Несвиже в связи с началом строительства детского сада №8. Церемония приурочена к празднованию 80-летия со дня основания района, передает корреспондент БЕЛТА.

Капсула помещена в нишу памятного камня. Послание адресовано жителям 2040 года, когда Несвижский район отметит свое 100-летие, а страна будет праздновать 95-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главный посыл письма - любить и беречь родной город и район, умножать традиции прошлых поколений.

Новый детский сад распахнет двери для 230 воспитанников уже в этом году. В трехэтажном здании оборудуют просторные и уютные групповые помещения, тренажерный, спортивный и музыкальный залы. Полы в группах на первом этаже будут с подогревом. Откроются бассейн, сенсорная комната, лего-класс. Разместится в саду и кабинет безопасности - проект уже разработан совместно с Несвижским РОЧС. Предусмотрены для детей игровая компьютерная комната, интерактивные столы и доски.-0-

Фото Минского облисполкома