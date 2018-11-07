В Несвижском районе открылось отделение круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов

7 ноября, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Отделение круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов торжественно открылось сегодня в здании бывшей средней школы в деревне Леоновичи Несвижского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Местные жители во время церемонии открытия

Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов

Председатель Несвижского районного исполнительного комитета Геннадий Соловей

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления СПК "Агрокомбинат Снов" Николай Радоман

В новом пансионате одновременно смогут получать уход и приближенные к домашним условия проживания 30 пожилых людей и инвалидов. Обслуживать их будут более 20 сотрудников территориального центра социального обслуживания населения района: социальный работник, повара, младший медперсонал.

За счет средств областной инвестпрограммы было капитально отремонтировано здание, проложены новые инженерные сети, оборудованы медицинский кабинет, уютные кухня и столовая. В приемное отделение сделан отдельный вход.

Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич

Почетными гостями праздника стали министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар.

Помощник Президента — инспектор по Минской области Игорь Евсеев

Первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар

Как отметила Ирина Костевич, открытие отделения - большой праздник для жителей Леоновичей и в целом Несвижского района. "Это великолепный объект, в который вдохнули новую жизнь. Я впечатлена результатом. Люди здесь будут жить полноценной жизнью, им быстро окажут медицинскую помощь в случае необходимости, обеспечат досуг и сбалансированное питание. Социальное обслуживание населения - это приоритетное направление для нашей страны, и мы продолжим его развивать", - подчеркнула министр.

Во время осмотра отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

По словам Леонида Анфимова, забота о пожилых и инвалидах - краеугольный камень социальной политики государства, и нынешнее мероприятие тому подтверждение. "Государство проводит масштабную социальную политику, на эти средства из бюджета выделяются сотни миллионов рублей. Власть всегда заботилась и будет заботиться о пожилых и инвалидах, ведь от того, какой заботой мы окружим этих людей, зависит отношение к нам подрастающего поколения. Пусть этот дом - всего лишь крупица той работы, что проводится в стране по созданию благоприятных условий для этой категории граждан, тем не менее это подтверждает социальную направленность государственной политики. Особенно символично, что открытие отделения происходит в такой знаменательный праздник, День Октябрьской революции, которая в корне изменила мировую историю и судьбы многих людей", - сказал он.

В свою очередь директор Несвижского ТЦСОН Наталья Корсак поблагодарила гостей за теплые слова и пригласила на экскурсию по пансионату.

На первом этаже вниманию посетителей представили 3 жилые комнаты, пищеблок с обеденным залом на 16 посадочных мест, кабинеты медицинского и социального работников, бытовые помещения для обслуживающего персонала, приемный покой с отдельным входом, два медицинских изолятора, помещение колясочной. На втором этаже к услугам постояльцев 10 жилых комнат, 2 комнаты повышенной комфортности, процедурный кабинет, буфетная, трудовая мастерская и кладовая чистого белья. Стены украшены картинами, на которых изображены виды Несвижского района. На двух этажах предусмотрены посты дежурной медсестры.

Гости оценили комфортную мебель и современное оборудование отделения, обратили внимание на уют и чистоту в комнатах. А после прошли во двор, где вместе заложили фруктовый сад.

Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов садит яблоню.

Председатель Несвижского районного исполнительного комитета Геннадий Соловей садит яблоню.

Закладка фруктового сада на территории отделения

Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич поливает саженец яблони.

Местные жители во время церемонии открытия

Для Несвижского района это единственное отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Помимо него, в Беларуси создано 62 таких пансионата, где поживают более 2 тыс. человек (в Минской области действует 10 учреждений на 316 мест).

Открытие социальных объектов стало доброй традицией ко дню Октябрьской революции. В этом году подарком для жителей центрального региона стала также презентация зонального государственного архива в Слуцке.-0-

Музыкант самодеятельного оркестра Вадим Прымако

Музыкант самодеятельного оркестра Максим Чижик

Музыкант самодеятельного оркестра Влад Яцук

Фото Рамиля Насибулина