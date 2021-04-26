26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 27 апреля в Минске будут наносить дорожную разметку на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь о МКАД; пр.Дзержинского, от ул.Щорса до МКАД; ул.Притыцкого; ул.Ташкентской; ул.Кабушкина; пр.Машерова; ул.Бобруйской; ул.Ленина; площади Бангалор; ул.Комсомольской; ул.Аранской; пр.Партизанском, от ул.Аранской до ул.Кошевого.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-