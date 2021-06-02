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02 июня 2021, 19:26

В ночь на 3 июня в Минске продолжат наносить дорожную разметку

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Минск Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжится работа по нанесению дорожной разметки, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, в ночь на 3 июня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Есенина от пр. Дзержинского до ул. Слободской; ул. Алибегова; ул. Горецкого; ул. Мирошниченко; ул. Гамарника; ул. Машиностроителей; ул. Кулешова; ул. Ваупшасова от проезда Геологического до МКАД; ул. Грушевская от пр. Жукова до 2-й ул. Щорса; ул. Якуба Коласа; пр. Рокоссовского от ул. Плеханова до ул. Ванеева; ул. Куйбышева; перекрестке ул. Ванеева и пр. Рокоссовского и перекрестке ул. Максима Богдановича и ул. Янки Купалы.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

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