3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 4 июня в Минске нанесут дорожную разметку на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 4 июня планируется нанести дорожную разметку на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Алибегова, ул. Горецкого, Логойском тракте, ул. Машиностроителей, ул. Плеханова от ул. Тухачевского до пр. Партизанского, ул. Ваупшасова от проезда Геологического до МКАД, перекрестке пр. Победителей - ул. Игнатенко, перекрестке пр. Победителей - ул. Саперов, перекрестке пр. Победителей - ул. Радужная, ул. Якуба Коласа, перекрестке ул. Ванеева - пр. Рокоссовского, ул. Максима Богдановича, площади Бангалор, ул. Трудовой от ул. Лизы Чайкиной до пр. Партизанского, ул. Лизы Чайкиной.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-