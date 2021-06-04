В ночь на 5 июня в Минске будут наносить дорожную разметку на 17 участках

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 5 июня планируется нанесение дорожной разметки на 17 участках Минска. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы будут вестись на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Алибегова, ул. Горецкого, Логойском тракте, ул. Кульман, ул. Кропоткина, 52-м км внутреннего кольца МКАД, перекрестке пр. Победителей - ул. Игнатенко, перекрестке пр. Победителей - ул. Саперов, перекрестке пр. Победителей - Родник, перекрестке пр. Победителей - Футбольные поля, перекрестке пр. Победителей - ул. Радужная, ул. Якуба Коласа, перекрестке ул. Захарова - ул. Слесарная, ул. Заславская, ул. Трудовая от ул. Лизы Чайкиной до пр. Партизанского, ул. Лизы Чайкиной, велодорожке вдоль набережной реки Свислочь от пр. Независимости до ул. Ленина.

Столичная Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-