В новогоднюю ночь минское метро будет работать до 3:00, наземный общественный транспорт - до 4:00

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 31 декабря на 1 января метро в Минске будет работать до 3:00, наземный общественный транспорт - до 4:00, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

На оперативном совещании у председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева обсудили подготовку к новогодним праздникам. В этом году в столице запланировано более 130 мероприятий, среди которых традиционная акция "Наши дети", новогодние балы, театрализованные представления на Октябрьской пощади и на площади у ратуши, праздничные гуляния, ярмарки. В новогоднюю ночь минчан ожидает 7-минутный фейерверк. Его запустят в 1.30 с огневой точки в Александровском сквере.

Владимир Кухарев поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности в местах массового скопления людей в праздничные дни, а также проверить все площадки, включая детские сады и школы, на предмет соответствия необходимым нормам и требованиям.

Также на совещании говорили о переводе водоснабжения на подземные источники. Уже подготовлена предпроектная документация по переводу всех районов столицы на артезианское водоснабжение и в начале декабря объявлена процедура по выбору проектировщика. Для ускорения реализации проекта строительство намечено разделить на несколько очередей.

Председатель Мингорисполкома напомнил, что полностью перевести Минск на подземные источники водоснабжения нужно не позднее 2025 года. Он также потребовал особого контроля в реализации этого проекта и недопущения затягивания сроков.-0-