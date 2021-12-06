В новогоднюю ночь в Минске на 19 площадках организуют праздничные мероприятия

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия пройдут на 19 площадках в Минске в новогоднюю ночь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Подготовку к Новому году обсудили на совещании в Мингорисполкоме. Так, начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель рассказал, что старт новогодним мероприятиям в столице будет дан 25 декабря с концертной программы на площадке возле Дворца спорта, а также представления и интерактивной программы в Верхнем городе. В новогоднюю ночь праздничные мероприятия состоятся в 19 местах во всех районах Минска. Центральной площадкой станет ярмарка в районе Дворца спорта. Здесь пройдет концертная программа с участием популярных артистов белорусской эстрады, а 1 января вечером состоится молодежная программа с участием диджеев и молодых исполнителей.

В Telegram-канале также напомнили, что с 14 декабря стартует традиционная акция "Наши дети". Во время нее пройдут новогодние балы и благотворительные представления в Белорусском государственном цирке и Дворце Независимости.-0-